إصابات جراء انفجار تبعه حريق بمصنع للكيماويات في إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 9:34 صباحًا

أصيب 9 أشخاص على الأقل في انفجار تبعه حريق بمصنع للكيماويات والألعاب النارية في إقليم أصفهان بوسط البلاد صباح اليوم الأحد بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

ونقلت وكالة مهر الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان عباس عبدي قوله إن “سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق، مؤكدا نقل تسعة مصابين إلى المستشفى”.

ولفت عبيدي إلى إنه تم إبلاغ خدمة الطوارئ عن الحادث بمحافظة أصفهان الساعة 3:26 فجر اليوم الأحد.

وأوضح أن الحادث وقع في مدينة شاهينشهر، مضيفا أنه تم إرسال 4 سيارات طوارئ وحافلة إسعاف وسيارتين للهلال الأحمر للمساعدة في الحادث.

وقال المتحدث إن الجرحى نقلوا إلى مستشفى جولديس شاهينشهر لتلقي العلاج.