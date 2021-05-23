9 مصابين في انفجار داخل مصنع للكيماويات بإيران

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

أصيب 9 أشخاص على الأقل، في انفجار تبعه حريق بمصنع للكيماويات والألعاب النارية في إقليم أصفهان وسط إيران.



وبحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية فإن الانفجار المشار إليه وقع صباح يوم الأحد.

ونقلت وكالة مهر الرسمية للأنباء عن عباس عبدي المتحدث باسم الطوارئ الطبية في أصفهان قوله إن "سبب الانفجار بمصنع سيباهان نارجوستار للكيماويات لا يزال قيد التحقيق. نقل تسعة مصابين إلى المستشفى".

وضربت سلسلة حوادث مجهولة إيران، مؤخرا، أحدثها حريق واسع النطاق، في 8 مايو/أيار الجاري، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية.

حوادث إيران الغامضة مستمرة.. حريق هائل في بوشهر

وفي يوليو/تموز الماضي تعرض "نطنز" لانفجار غامض وصفته السلطات بأنه "عملية تخريب" تستهدف البرنامج النووي الإيراني.

وأشارت أصابع الاتهام الإيرانية حينها إلى إسرائيل بالوقوف وراءه.

كما اندلع أيضا حريق كبير في ميناء بوشهر في يوليو/ تموز الماضي، مما أدى لاحتراق 7 سفن على الأقل، من دون وقوع ضحايا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" حينها أن حريقا اندلع في مصنع عائم يقع جنوبي ميناء بوشهر، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، الذي أتى على عدة سفن في الميناء.

وتتزايد المخاوف من سلسلة الحوادث التي تتعرض لها إيران مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في البلاد والمقررة 18 يونيو/ حزيران المقبل.

ويبلغ عدد الناخبين الإيرانيين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص، منهم مليون و392 ألفا و148 شخصًا يشاركون لأول مرة في الانتخابات، بحسب وكالة "فارس".