اطلاق وجبة جديدة لسلف منتسبي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين"، داعيا "المستفيدين كافة ممن ترسل لهم رسائل نصية لمراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".



واضاف البيان ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".