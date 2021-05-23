تعليق جديد من وزارة التربية بشأن العام الدراسي الحالي

بغداد - ياسين صفوان - اكدت وزارة التربية، اليوم الاحد، استعدادها لعقد اجتماعات موسعة مع المسؤولين والمختصين لحسم موضوع العام الدراسي الحالي للطلبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون في تصريحات تابعتها الخليج 365، ان "الوزارة تستعد لعقد اجتماعات موسعة مع المسؤولين والمختصين لحسم موضوع العام الدراسي للطلبة خلال الاسبوع الحالي".

ودعا السعدون، "المسؤولين الى مراعاة وضع الطلبة الحالي بمواصلة التعليم الالكتروني، حيث اصبح هناك نفور من قبلهم بسبب بعض التصريحات التي تخص انهاء السنة الدراسية او اعتماد درجات نصف السنة".

وتابع ان "الوزارة تواصل تقديم الدروس الالكترونية من خلال المنصات لحين اصدار القرارات”، داعيا "الطلبة الى متابعة دروسهم عن بعد لكون موضوع انهاء العام الدراسي غير محسوم لغاية الان، حيث هناك معالجات ومقترحات عدة تعمل الوزارة على مناقشتها لحين الوصول الى قرارات نهائية".

وفي السياق نفسه، قالت لجنة التربية النيابية ان "اجراء الامتحانات النهائية لطلبة المراحل غير المنتهية "صعب جدا" في ظل زيادة اصابات كورونا وكثرة عددهم".

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي ان "اجراء الامتحانات النهائية للمراحل غير المنتهية صعب جدا بسبب الاعداد الكبيرة للطلبة وارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، ما دفع اللجنة لاقتراح انهاء العام الدراسي لهذه المراحل بعد مشاورات ستعقد قريبا مع وزارة التربية لحسم موضوع السنة الدراسية".

واكد ان "المراحل المنتهية غير مشمولة بمقترح انهاء السنة الدراسية، بالاضافة الى الطلبة الخارجيين، اذ ستكون هناك معالجات خاصة بهذه المراحل، لان اداء الامتحانات الوزارية امر مهم لاجتيازهم المرحلة الحالية".