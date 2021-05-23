أبوبكر شيكاو زعيم "بوكو حرام" منتحرا!

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

يعاني أبوبكر شكوي زعيم تنظيم بوكو حرام الإرهابي من جروح خطيرة بعدما أطلق على صدره رصاصة اخترقت كتفه، خوفا من الأسر.

إصابة زعيم "بوكو حرام" أبوبكر شكوي بجروح خطيرة



هنا في غابة سامبيسا معقل بوكو حرام حوصر شكوي ومقاتليه في معارك إرهابية إرهابية، طرفها الآخر مقاتلون يرفعون راية داعش اشتد وطيس المعركة فاحتمى شكوي بمنزله وفجر به عبوات ناسفة بينما تمكن بعض عناصر تنظيمه من الفرار، بحسب رواية ثانية نقلتها الوكالة الفرنسية أيضا.

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وما بين الرواية الأولى والثانية تبقى الحقيقة طي أيام وربما ساعات قليلة مقبلة لتكشف عن مصير محتوم لأبوبكر شكوي زعيم بوكو حرام الذي قضى عمره قاتلا دمويا.. وأنهاه تفكيريا منتحرا.