كيف أعادت الإمارات ومصر الهدوء إلى ربوع فلسطين؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدعم إماراتي وتأييد عربي ودولي نجحت جهود مصر في التوصل لتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

الإمارات ودعم فلسطين.. التزام راسخ تؤكده الأرقام



فور اندلاع التوترات في القدس والمسجد الأقصى أدان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

فلسطين في وجدان الإماراتيين.. محبة تترجمها الوقائع



واستضافت الإمارات المؤتمر الافتراضي الطارئ للبرلمان العربي لبحث الأوضاع في القدس، وأصدرت بيانا دعت فيه إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية.