شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش موازنات هيئة المواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الأحد، الأول لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة).

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثانى غدا، مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022، بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (المجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الكيمياء).

كما تعقد اللجنة اجتماعين آخرين يوم الاثنين، الأول لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية).

أما الثانى لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (مصلحة الرقابة الصناعية، والمطابع الأميرية).

وتختتم اللجنة اجتماعاتها خلال الأسبوع الجارى بعقد اجتماعين يوم الثلاثاء، الأول لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/ 2021 بشأن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والثانى لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.