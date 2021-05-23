اعتقال 4 دواعش وضبط طائرتين مسيرتين بالعراق

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، اعتقال 4 إرهابيين وضبط طائرتين مسيرتين في عمليات ضد "داعش" في مناطق متفرقة بالبلاد.



وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، وفقا للعين أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في عملية أمنية بمناطق متفرقة من محافظة بغداد".

وأضاف البيان، أن "المعتقلين مطلوبون وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية وعملهم بما يسمى قاطعي الكرمة وجنوب بغداد".

وتابع "أحد المعتقلين والمكنى (الشايب) يعد من الإرهابيين الخطرين وقام بالعبث بعجلات الدفاع المدني في القضاء وتسليم الأسلحة والمواد التي تساعد في التفجير إلى "داعش"، وكذلك يقوم بتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل العصابات الإرهابية في بغداد".