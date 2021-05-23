مصرع 21 متسابقا في ماراثون جراء "البرد القارس" بالصين

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

لقي 21 شخصاً على الأقلّ مصرعهم، السبت، في سباق للعدو، جراء الطقس السيئ شمال غرب الصين.



وكانت موجة من الطقس السيئ اجتاحت عدّائين يشاركون في سباق جبلي يمتدّ لمسافة 100 كلم، بحسب وكالة شينخوا الرسمية.

وقالت السلطات في مدينة بايين بمقاطعة جانسو في شمال غرب البلاد، إنّ "عاصفة هوجاء مفاجئة" تخلّلها تساقط حبّات من البَرَد وأمطار جليدية ورياح عاتية ضربت جزءاً من مسار هذا الماراثون، ممّا أسفر عن مقتل 21 شخصاً".

وأوردت "صحيفة الشعب" الحكومية في تغريدة على "تويتر" أنّه تمّ "إجلاء 151 عدّاءً بسلام" تحت "الأمطار الغزيرة"، مشيرة إلى أنّ أكثر من 700 من رجال الإنقاذ شاركوا في جهود البحث عن المفقودين.

ولفتت إلى أنّ عدد المشاركين في السباق بلغ 172 متسابقاً، موضحة أنّ 5 من الناجين "أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا في المستشفى".

وقالت الصحيفة في تغريدة على "تويتر" إنّه تمّ "إجلاء 151 عدّاءً بسلام" تحت "الأمطار الغزيرة".

وتقع جانسو، وهي إحدى أفقر مناطق الصين، على حدود منغوليا من الشمال وشينجيانج من الغرب.

وتشتهر "غابة حجر النهر الأصفر" بتضاريسها الجبلية الوعرة ومناظرها الخلابة إذ إنّها تتميّز بصواعد ونوازل حجرية وتعتبر موقعاً مفضّلاً لتصوير العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الصينية، وفقاً لصحيفة "تشاينا ديلي".

وبحسب الصحيفة فإنّ العلماء يعتقدون أنّ التكوينات الصخرية في هذه المنطقة تعود إلى 4 مليارات سنة.