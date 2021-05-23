شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار جليدية ورياح عاتية.. عاصفة فجائية تتسبب في وفاة 20 شخصاً بالصين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لقي 20 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في شمال غرب الصين بسبب عاصفة فجائية هبّت خلال مشاركة عدّائين في ماراثون جبليّ يمتدّ لمسافة 100 كلم، كما أعلنت السلطات اليوم الأحد.

وقالت السلطات في مدينة بايين بمقاطعة غانسو في شمال غرب الصين إنّ “عاصفة مفاجئة” تخلّلها تساقط أمطار جليدية ورياح عاتية ضربت جزءاً من مسار هذا الماراثون امس السبت، ممّا أسفر عن مقتل 20 شخصاً في حين لا يزال شخص آخر مفقوداً.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية “شينخوا” أفادت بسقوط 16 قتيلاً وخمسة مفقودين بسبب “طقس سيّئ ضرب المنطقة خلال السباق”.