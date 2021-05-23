شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 19 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إنها سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت وذلك مقابل 10 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 18 حالة من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 25. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90973 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.