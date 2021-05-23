انت الان تتابع خبر مسؤولون مصريون يكشفون حقيقة 'الفطر الأسود' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مسؤول صحي مصري، الأحد، أن "الفطر الأسود" ليس مرضا غريبا بل هو عرض جانبي لبعض مرضى نقص اكتساب المناعة، مؤكدا أنه لا داع للهلع والذعر في مصر.

