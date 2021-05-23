الشتاء يودع الصين بـ21 قتيلا جراء موجة برد قارس

بغداد - ياسين صفوان - ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين اليوم الأحد، أن 21 متسابقا لقوا حتفهم جراء موجة برد قارس اجتاحت سباقا للركض في إقليم قانسو بشمال غرب البلاد، السبت.





وانطلق السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر صباح السبت من موقع سياحي على النهر الأصفر ثاني أطول الأنهار بالبلاد. وضم المسار أودية عميقة في مناطق وعرة.

وقال مسؤولون بمدينة باين في إفادة صحفية الأحد إن موجة من البرد والأمطار الثلجية والرياح العاصفة ضربت قطاعا جبليا من مسار السباق انخفضت خلالها درجات الحرارة على نحو حاد.

وشارك في الماراثون 172 متسابقا. وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" أنه تأكدت سلامة 151 متسابقا اليوم الأحد منهم ثمانية تعرضوا لإصابات طفيفة.