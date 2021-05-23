الموت يستبق الاعدام..وفاة نزيل مدان بالارهاب في سجن الناصرية

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني اليوم الاحد، عن وفاة نزيل مدان بالارهاب في سجن الناصرية المركزي.

وقال المصدر للسومرية نيوز" ان نزيلا من مدينة بغداد محكوم بالاعدام وفق المادة ٤ ارهاب ويبلغ من العمر ٤٣ سنة قد توفي داخل سجن الناصرية المركزي من دون الاشارة الى اسباب الوفاة.

وقد سجل سجن الناصرية والذي بـ "الحوت" وفيات عديدة لمدانين نتيجة اصابتهم بامراض مختلفة ادت الى وفاتهم جراء مضاعفات لحقت بهم جراء الامراض.

