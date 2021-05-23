اخبار العالم

مصر تسجل 1151 إصابة جديدة بكورونا و 59 حالة وفاة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 1151 إصابة جديدة بكورونا و 59 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 1151 إصابة جديدة بفيروس المستجد و 59 حالة وفاة.

 

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 980 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 186 ألفا و 223 حالة حتى مساء السبت.

 

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 252 ألفا و 690 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14670 حالة وفاة.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا