الرئيس الأمريكي يستقبل أسرة فلويد في ذكرى مقتله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء المقبل، في البيت الأبيض مع أسرة الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، بمناسبة حلول الذكرى الأولى لمقتله على يد شرطي من ذوي البشرة البيضاء في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.



ولم يؤكد البيت الأبيض بعد جدول الأعمال الرسمي للرئيس للأسبوع الجاري، ولكن وسائل الاعلام الرئيسية في البلاد كشفت اليوم السبت عن لقاء لبايدن مع أقارب فلويد.

وتتزامن تلك الذكرى مع المفاوضات الجارية في الكونغرس الأمريكي لدفع عملية إصلاح الشرطة.

وقُتل فلويد في 25 من مايو (آيار) من عام 2020 خنقاً بعد ضغط الشرطي ديريك تشاوفين بقدمه على عنق فلويد الذي كرر عدة مرات أنه لا يمكنه التنفس.

وأثار مقتل فلويد أكبر موجة احتجاجات ومواجهات عنصرية في الولايات المتحدة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي عقب اغتيال مارتين لوثر كينج.

وبالتزامن، يسعى نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصل لاتفاق حول إصلاح في هيئة الشرطة للقضاء على الاستغلال وذلك خلال مفاوضات يبدو أنها متجمدة.