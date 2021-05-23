شكرا لقرائتكم خبر عن لجان البرلمان تناقش موازنات العام الجديد 2021/ 2022 الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، الأسبوع الجارى، مناقشة مشروعات موازنات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديد 2021/ 2022، كلا فى القطاعات التى تخصه، حيث خصصت لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعاتها الأسبوع الجاري لمناقشة موازنات وزارة الداخلية والإنتاج الحربي، والقطاعات التابعه لهم.

فيما تناقش لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2021/2022، وكذا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يومي الأحد والثلاثاء.

أما يوم الاثنين، فخصصة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة البيئة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

كما يشهد اجتماع اللجنة البرلمانية في نفس اليوم، وضع توصيات اللجنة بشأن مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان المعدة بواسطة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.

وفي السياق ذاته، خصصت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة القومية للبريد وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية، وديوان عام وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووكالة الفضاء المصرية للعام المالي الجديد 2021/2022.