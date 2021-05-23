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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 166 مليونا والوفيات أكثر من 3.44 مليون حالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الأحد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في أنحاء العالم تجاوز 166.4 مليون حالة .

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 166 مليونا و 438 ألفا و 36 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و 449 ألفا و 399 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا .

وجاءت الولايات المتحدة في صدارة الدول من حيث عدد الوفيات تلتها البرازيل ثم الهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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