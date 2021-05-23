حصيلة الوفيات جراء كوفيد-19 في المكسيك تتجاوز 221500 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيو مكسيكو - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك مساء السبت عن وفاة 341 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى أكثر من 221 ألفا و597 حالة.

كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2395330 حالة بعد إضافة 2586 إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد وفيات كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند ، بينما تحتل المركز الخامس عشر من حيث عدد الإصابات المؤكدة.​