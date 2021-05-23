البرازيل: إجمالي عدد الإصابات بكورونا يتجاوز 16 مليونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت أنه تم تسجيل 76 الفا و 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 16 مليونا و 47 ألفا و 439 حالة.

وشهدت البلاد خلال نفس المدة تسجيل 1899 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 448 ألفا و 208 حالات وفاة.

وتعافى من المرض حوالي 14.5 مليون حالة، بينما يتجاوز عدد الحالات النشطة 1ر1 مليون حالة.

وشهدت البرازيل أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في 26 فبراير 2020. وتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند من حيث أكبر عدد من الاصابات. وتحتل البرازيل أيضًا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات.​