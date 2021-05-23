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مصر تكشف حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 09:03
عربي ودولي

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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1151 حالة إصابة جديدة بفيروس و59 وفاة يوم السبت وذلك مقابل 1148 إصابة و52 وفاة في اليوم السابق.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 252690 من ضمنهم 186223 حالة تم شفاؤها و14670 حالة وفاة".
وأعلنت الحكومة المصرية يوم الأربعاء تمديد إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا، التي تشمل إغلاق المتاجر مبكرا، حتى نهاية مايو.
وذكر مجلس الوزراء في بيان إن الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، التي أغلقت خلال عطلة العيد، سيعاد فتحها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الملائمة.

المصدر: وكالات

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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