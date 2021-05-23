إصابات كورونا عند أدنى مستوى منذ عام في الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى معدلات لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 11 شهرا، ما أثار التفاؤل بأن حملات التطعيم تقضي على كل من حالات كوفيد - 19الشديدة وكذا انتشار الفيروس.

مع انخفاض حالات الإصابة وإيداع المستشفيات والوفيات بشكل مطرد هذا الأسبوع، استؤنفت الحياة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة في الولايات المتحدة إلى حد بعيد. وعاد تجمع الحشود التي لا ترتدي كمامات إلى البيت الأبيض، كما سار موكب عبر مدينة موبايل الساحلية في ولاية ألاباما، حتى أن بعض الولايات التي التزمت بالقيود المتعلقة بالوباء تستعد للتخلي عنها.

ومع ذلك، حذر خبراء الصحة أيضا من أنه لم يتم تطعيم عدد كاف من الأميركيين للقضاء على الفيروس تماما، ما يترك احتمال ظهور سلالات متحورة جديدة يمكن أن تزيد من تفشي الوباء.

مع انخفاض متوسط سبعة أيام لحالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 30 ألف حالة يوميا هذا الأسبوع، أشارت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلا أن الحالات لم تكن بهذا المستوى المنخفض منذ 18 يونيو 2020.