شكرا لقرائتكم خبر عن حزب تركي معارض يكشف عن الأوضاع المأساوية والمستقبل الضبابي الذي ينتظر الشباب بتركيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

كشف حزب تركي معارض عن الأوضاع المأساوية والمستقبل الضبابي الذي ينتظر الشباب في ظل حكم الرئيس، رجب طيب أردوغان.



جاء ذلك في بيان نشره سادات باش قاواق، نائب رئيس حزب العمل التركي المعارض،؛ بمناسبة عيد الشباب والرياضة، وإحياء ذكرى مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" المعارضة.

وقال قاواق "ها هم الشباب في ظل النظام الحاكم يستقبلون عيدًا جديدًا لهم وقد حملوا ما لا يطيقون من الهموم في ظل معدلات بطالة كبيرة، وظروف معيشية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم".

وشدد على ضرورة أن "يتخذ الشباب المواقف دون صمت أو وجل أو خوف، عليهم أن يناضلوا من أجل السلام والأخوة ومستقبل أفضل لهم".

وأشار أن الشباب "يضطرون حاليًا للانخراط في أية أعمال حتى ولو كانت لديهم شهادات عليا، وذلك في ظل معدلات بطالة كبيرة للغاية، إذ أن هناك فرد من بين كل 4 أشخاص بلا عمل".

وبيّن قاواق أن "الأوضاع المعيشية للأتراك عمومًان والشباب بشكل خاص زادت سوءًا أكثر من ذي قبل، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وإغلاق النظام للبلاد دون تقديم الدعم اللازم لأصحاب الحرف والعمال".

وأوضح أنه "نتيجة للضغوط التي يتعرض لها الشباب، وللأوضاع الصعبة داخل بلادهم، فإنهم اضطروا للهرب والهجرة للخارج، ومنهم من يعلن من الداخل معارضته لسياسات النظام الحاكم التي لا تضعهم ضمن أولويات الحكومة".

كما ذكر قاواق أن "أحزاب المعارضة كذلك لم تقدم للشباب حلولًا، واكتفت بالنظر إليهم على أنهم مستودع لجمع الأصوات الانتخابية"، مضيفًا "فبين نظام ومعارضة يعيش الشباب أوضاعًا مأساوية وسط غموض يكتنف مستقبلهم الضبابي".

كشف معارض تركي عن ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات، مؤكدا على أن 25% من الشباب التركي بلا عمل.

وقال عمر فتحي غُورَرْ، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الأحد الماضي، إن معدل بطالة الشباب زاد بشكل ملحوظ في تركيا.

وأوضح أنه وفقًا للمعطيات المذكورة سجل إجمالي العاطلين عن العمل 4 ملايين و236 ألف عاطل، مشددًا على أن معدل البطالة الفعلي وصل إلى 10 ملايين شخص.

وأضاف غورر قائلا "معطيات هيئة الإحصاء لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع المعدلات الحقيقية للبطالة في الشارع، ففي كل منزل بتركيا يوجد أكثر من شخص بلا عمل".

وتابع قائلا "من المعروف أن عدد خريجي الجامعات في تركيا لا يقل عن مليوني شخص، و25% من الشباب عاطلين عن العمل ربعهم من أصحاب الشهادات الجامعية".

وبيّن المعارض أنه وفقًا لمعطيات مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية (İŞKUR) هناك 766 ألفا و674 من خريجي الجامعات بما في ذلك حملة الماجستير والدكتوراه ينتظرون الحصول على فرص عمل ولا يجدون.