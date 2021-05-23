شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تسجل 30 ألف وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي أكثر من 30 ألف شخص في جمهورية التشيك بسبب مرض "كوفيد19-" الذي يسببه فيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وفقا لأرقام نشرتها وزارة الصحة اليوم السبت.

وسجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 7ر10 مليون نسمة، 30 ألفا و12 حالة وفاة، وكانت في بعض الأحيان من بين الدول الأكثر تضررا في أوروبا.

ومع ذلك، فإن أعداد الحالات قد شهدت تحسنا كبيرا. وكانت هناك 50 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص على مدى الأيام السبعة الماضية.

كما أن حملة التطعيم تسير على قدم وساق، حيث تم تطعيم أكثر من 1ر1 مليون مواطن بشكل كامل بالفعل. ومن المقرر أن تتيح جمهورية التشيك التطعيمات لكل من تزيد أعمارهم عن 30 عاما في الأيام المقبلة.