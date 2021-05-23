عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الغنوشي يثير سخرية التونسيين بعد أن أخطأ في تهنئة الترجي

الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365

أثار تعليق رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة الاسلامية، راشد الغنوشي، على مباراة كرة القدم التي جمعت الترجي الرياضي التونسي ونادي شباب بلوزداد الجزائري ، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،بعد أن أخطأ الغنوشي في تهنئة الترجي أكثر من مرة.



وكتب راشد الغنوشي،على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تهنئة للترجي الرياضي التونسي بفوزه بالدور النهائي وحصوله على لقب بطل أفريقيا، ثم حذف التدوينة وعوضها بتهنئة أخرى بفوز الترجي في الدور نصف النهائي، ثم حذف التدوينة الثانية وعوضها بأخرى.

وعلق الإعلامي، مصطفى عطية، على تدوينات راشد الغنوشي بتدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك ،جاء فيها ”خلط السياسة بكرة القدم وربط الدعوي بالرياضي: راشد الغنوشي يهنئ الترجي..“.

وقال الناشط بالمجتمع المدني، محرز حيدري، على ما كتبه الغنوشي بتدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك ،جاء فيها ”قبل ان يتم تصحيحها.. الغنوشي يهنيء الترجي بالحصول على لقب بطل أفريقيا.. كنت اعتقد انه يحب النادي الافريقي.. اصبح رجلا طيبا مؤخرا.. انتظر تهنئته لي بعيد ميلادي“.

وعلق الناشط بالمجتمع المدني، ياسين بن ونيس، على ما كتبه الغنوشي بتدوينة جاء فيها ”الترجي انتصر على بلوزداد بفضل الغنوشي“.

وقال الناشط السياسي، نضال عثمان، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك“.

راشد الغنوشي يهنئ الترجي بفوزه بالكأس…راشد الغنوشي يحذف منشور التهنئة بالكأس و يهني الترجي بترشحه للنصف النهائي…راشد الغنوشي يحذف التهنئة بالترشح للنصف النهائي و يعيد تهنئة الترجي بالربع النهائي….بحيث كنت بخير فمن قال لك تكلم.. أسأت لنفسك.. انت لا تفهم شيئا، لا انت ولا من يدير الصفحة ”.