شكرا لقرائتكم خبر عن قانونا العلاوة والوقف الخيرى أمام النواب.. وأخذ الرأى النهائى على 6 تشريعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، جلساته العامة اليوم الأحد، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الهامة، وفي مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

يأتي ذلك فضلا عن مناقشة المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

كما تشهد الجلسة العامة أخذ الراي النهائي علي 6 تشريعات، تتمثل في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مص، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وأخيرا مشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وتنظر الجلسة العامة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمي وميكنة الخدمات.