شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 585 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 585 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 135 ألفا و 929 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 5 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1931 .

كما تعافي من المرض 849 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 125 الفا و 881 حالة.

وتم تطعيم 4933 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 79ر3 مليون شخص، وهو ما يمثل 4ر7 % من تعداد سكان البلاد.