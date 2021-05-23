شكرا لقرائتكم خبر عن موازنات الكهرباء والبترول والبيئة للعام الجديد أمام طاقة النواب الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، 6 اجتماعات علي مدار الأسبوع الجاري لمناقشة مشروعات الموازنات وخطة التنمية للسنة المالية الجديدة 2021/2022 فى القطاعات التى تدخل فى اختصاصات اللجنة، الممثلة فى الكهرباء والبترول والبيئة.

وخصصت اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 ( فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها)، وتشمل ديوان عام الوزارة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما تناقش اللجنة غدا الاثنين، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 ( فيما يخص وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات التابعة لها)، وتشمل ديوان عام الوزارة، الهيئة المصرية العامة للبترول، جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

يأتي ذلك فضلا عن إجتماع يوم الثلاثاء المزمع خلاله مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 ( فيما يخص وزارة البيئة والهيئات التابعة لها) وتشمل ديوان عام الوزارة، جهاز شئون البيئة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات.