المكاتب الحكومية في غزة تستعد لإعادة فتح أبوابها مع استمرار وقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):

قال متحدث باسم الحكومة المحلية في قطاع غزة يوم السبت إنه من المقرر أن تستأنف المكاتب الحكومية عملها اليوم الأحد مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في القطاع الساحلي.

وتوقفت أنشطة الحكومة المحلية عندما بدأت الغارات الجوية الإسرائيلية في 10 مايو الجاري ردا على إطلاق صواريخ على اسرائيل وتسيطر حركة حماس الإسلامية على إدارة قطاع غزة.

واستهدفت الغارات الجوية البنية التحتية العسكرية لحماس وتسببت أيضًا في دمار واسع النطاق للمباني السكنية والأبراج والمرافق الصحية والمباني العامة الأخرى، مما أدى إلى توقف الحياة اليومية لأكثر من مليوني نسمة من سكان الشريط الساحلي الفقير.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار منذ يوم الجمعة الماضي، منهيا 11 يوما من الغارات الجوية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ الفلسطينية مما خلف أكثر من 240 قتيلا في غزة، من بينهم 66 طفلا، ومقتل 12 شخصا في إسرائيل.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أصيب 1910 أشخاص آخرين داخل القطاع.

وجاء التصعيد بين الطرفين في أعقاب اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية على الموقع المقدس في القدس المعروف باسم جبل الهيكل عند اليهود والحرم القدسي الشريف للمسلمين.

ودعا مجلس الأمن الدولي يوم السبت إلى تقديم مساعدة فورية لسكان غزة.

ورحب أعضاء مجلس الأمن في بيان بوقف إطلاق النار، وشددوا على "الحاجة العاجلة لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما في غزة".

كما أكد الأعضاء في البيان على أهمية التوصل إلى "سلام شامل على أساس رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب بسلام وبأمن مع حدود معترف بها".​