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​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 52 رحلة جوية لنقل 5600 راكب

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، 52 رحلة جوية (داخلية ودولية)؛ لنقل 5642 راكبًا لوجهات مختلفة، بالإضافة إلى تسيير 3 رحلات شحن جوي.

وأوضح بيان للشركة أن رحلاتها الدولية بمعدل 39 رحلة دولية إلى كل من: (بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، الدوحه، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، أمستردام، فرانكفورت،كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، ميونخ، برشلونه، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، عمّان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا).

وأضاف البيان أن الشركة ستسير 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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