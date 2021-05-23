إحباط هجوم للانقلابيين في «المشجح» بمأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني، مسنوداً بمقاتلي القبائل، هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة «المشجح» غرب محافظة مارب.

وقال مصدر عسكري: إن ميليشيات الحوثي شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية في جبهة «المشجح»، إلا أن قوات الجيش ومقاتلي القبائل أفشلوا الهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا الميليشيات على التراجع والفرار بعد مصرع 8 من عناصرها وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد. وأضاف المصدر، أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق بالميليشيات خسائر بشرية ومادية، منها تدمير عربة مدرعة في جبهة «المشجح» وطقمين بجبهة «الكسارة» ومصرع كل من عليها.

وفي السياق، واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف حي «منظر» السكني في مديرية «الحوك» جنوبي الحديدة. وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات شنت عمليات استهداف بمختلف أنواع الأسلحة على منازل المواطنين. وأضافت المصادر أن الاستهداف الحوثي خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين، ما قد ينذر بموجة نزوح جديدة.

وتعرض حي «منظر» السكني سابقاً لعمليات قصف واستهداف مدفعي وصاروخي من ميليشيات الحوثي، ما أسفر عن تدمير مئات المنازل ونزوح آلاف المدنيين منذ سريان الهدنة الأممية بالمحافظة.

إلى ذلك، شب حريق في منزل بمديرية «حيس» بمحافظة الحديدة، جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي. وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيات قصفت عدداً من المنازل، ما أدى إلى احتراق منزل يحيى بزاز بالقرب من سوق «حيس». وقالت المصادر، إن صهاريج مياه شاركت في إطفاء الحريق الذي شب في الدور الثاني لمبنى يحتوي على محل لبيع أسطوانات الغاز.