محمد الفلاح - الدبيبة يطالب المشيشي بإعادة أموال ليبية محجوزة في تونس

الأحد 23 مايو 2021

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، السبت، من رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إعادة أموال ليبيين محجوزة من طرف إدارة الجمارك التونسية.



وقال في ندوة صحفية مشتركة مع المشيشي: "تحدثت مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بشأن بعض الأموال، التي حُجزت من ليبيين من طرف الجمارك التونسية خلال المدة السابقة في ظل الظروف الليبية الصعبة".

وأضاف الدبيبة أن الشعب الليبي مر بعديد من المشاكل في ملف تحويل العملات، سواء في التجارة أو المهاجرين أو الليبيين الذين يعيشون خارج ليبيا، مؤكدًا أن المشيشي أبدى حسن نيته في هذا الشأن.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى حق الليبيين في التملّك بتونس، مبينا أن عددا كبيرا من الليبيين، أصبحوا عنصرا هاما من فسيفساء المجتمع التونسي، كما ذكر أنه طلب من نظيره التونسي إعطاء الليبيين كامل حقوقهم في موضوع التملك.

وأوضح الدبيبة أنه طلب من المسؤولين التونسيين، تسهيل إجراءات دخول الليبيين إلى تونس، التي اعتبرها إجراءات معقدة، تم التعهد بتسهيلها مع العمل على عدم دخول العناصر الإرهابية، حسب تعبيره.

يشار إلى أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يُجري زيارة رسمية إلى ليبيا، برفقة وفد رسمي رفيع المستوى.