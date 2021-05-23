شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1151 إصابة جديدة و59 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس السبت، تسجيل 1151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 59 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 980 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 186 ألفا و 223 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 252 ألفا و 690 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14670 حالة وفاة.