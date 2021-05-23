شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: المفاوضات مع الحوثي حول «صافر» محكوم عليها بالفشل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط صافر، محكوم عليها بالفشل الذريع.

وأوضح الإرياني أن التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة تؤكد أن الميليشيا الحوثية لا تفقه لغة الحوار، وأثبتت استخدامها ملف ناقلة صافر كمادة للمساومة والابتزاز السياسي‏.

وأشار الإرياني إلى فشل كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر، جراء استمرار تعنت ومراوغة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي، كخيار وحيد لحلحلة الملف وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود قادمة.

من جهته اتهم وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ميليشيات الحوثي بتنفيذ الأجندة الإيرانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأكد أن الميليشيا هي المُعرقل الحقيقي أمام جهود السلام.

وقال الوزير بن مبارك خلال لقائه في الرياض وفدا من مركز الحوار الإنساني برئاسة رومين غراندجين: إن ممارسات ميليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب وتعنّتها وفق أجندة النظام الإيراني تُعدّ المُعرقل الحقيقي لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار.

وجدد وزير الخارجية اليمني التأكيد على التزام حكومة بلاده بمسار السلام ودعمها للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث الأساسية المتفق عليها، مرحبا بالدور الذي يقوم به مركز الحوار الإنساني في الإسهام بصناعة السلام من خلال تشجيع وتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة.

وأكد الوزير بن مبارك أن وقف الحرب وإحلال السلام هو الهدف المشترك لحكومة بلاده والمجتمع الدولي.

وأعرب خلال لقائه في الرياض المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها السويد للإسهام في حل الأزمة.

وشدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني على ضرورة توجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الحوثي على محافظة مأرب، كما أكد أهمية إبقاء التركيز على قضية الخزان النفطي صافر وإلزام ميليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول للخزان لتقييم حالته.

من جانبه جدد المبعوث السويدي وقوف بلاده إلى جانب اليمن وبذل كل جهد ممكن للإسهام في حل الأزمة وإحلال السلام.