اخبار العالم

مشروع موازنة الأكاديمية الوطنية للشباب أمام مجلس النواب..اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع موازنة الأكاديمية الوطنية للشباب أمام مجلس النواب..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب 5 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، تبدأها بعقد اجتماعين اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (هيئة استاد القاهرة - الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب).

 

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (المجلس القومي للرياضة - ديوان عام وزارة الشباب والرياضة).

 

 

وتختتم اللجنة عملها خلال الأسبوع باجتماع أخير يوم الثلاثاء لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 عن المجلس القومي للشباب.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا