شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع موازنة الأكاديمية الوطنية للشباب أمام مجلس النواب..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب 5 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، تبدأها بعقد اجتماعين اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (هيئة استاد القاهرة - الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب).

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (المجلس القومي للرياضة - ديوان عام وزارة الشباب والرياضة).

وتختتم اللجنة عملها خلال الأسبوع باجتماع أخير يوم الثلاثاء لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 عن المجلس القومي للشباب.