تكثيف اختبارات كورونا غرب لندن بعد رصد إصابات بالسلالة الهندية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

تشهد أجزاء من منطقة غرب لندن زيادة في اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وذلك بعد اكتشاف حالات مصابة بالسلالة الهندية من الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنه سيطلب من الأشخاص المقيمين أو العاملين في أحياء هارو وإيلنج وهيلينجدون وبرنت الخضوع لتحليل "بي سي آر" أو تحليل تفاعل إنزيمات البولميريز المتسلسل، حتى لو لم تظهر عليهم أي أعراض.

وقالت الوزارة إن السلطات المحلية "ستحدد قريبًا" المواقع التي سيتم فيها تقديم اختبارات إضافية داخل تلك الأحياء.

وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغ أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالسلالة الهندية من الفيروس بعزل أنفسهم وأنه يجري تحديد المخالطين لهم.