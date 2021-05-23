مجلس الأمن يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

دعا مجلس الأمن الدولي، السبت، إلى تقديم مساعدة فورية لسكان غزة في الوقت الذي تم فيه وقف إطلاق النار في أعقاب التصعيد الدموي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الإسلامية في غزة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان رحبوا فيه بوقف إطلاق النار على "الحاجة الفورية إلى توفير مساعدة إنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين وخصوصًا في غزة".

وقال البيان إن أعضاء المجلس يؤيدون دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي للعمل مع المنظمة الدولية "لإعداد حزمة متكاملة وقوية من الدعم لإعادة اعمار وتعافي سريعين ومستدامين" .

وأكد الأعضاء مجددًا على أهمية تحقيق "سلام شامل يقوم على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان جنبًا إلى جنب فى سلام مع حدود آمنة ومعترف بها".