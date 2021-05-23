ذعر بين السكان بعد ثوران بركان في شرق الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - جوما - (د ب أ)

تسبب ثوران بركان جبل نيراجونجو في شرق جمهورية الكونغو في حالة من الذعر بين السكان.

ويقع البركان النشط في محمية فيرونجا الوطنية وهى الحديقة الوطنية الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا شمالي مدينة جوما، وبالتالي فهو قريب من الحدود مع رواندا.

وثار البركان مساء السبت في حوالي السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وقال مدير مرصد جوما البركاني، سيليستين ماهيندا، لمحطة "آر تي إن سي" الإذاعية إن الحمم البركانية تتدفق حاليا بشكل كبير عبر أجزاء من الحديقة الوطنية.

تعد الحديقة الوطنية أكثر المحميات تنوعا حيويا في أفريقيا كما أنها موطن للغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض.

ووفقا لما قاله ماهيندا فإن جزءا من تدفق الحمم البركانية يتحرك أيضا نحو جوما.

وأفاد مراسل محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن السكان بدأوا في الفرار من منازلهم وهم في حالة من الذعر مساء اليوم السبت.

ويعيش حوالي مليوني شخص في المدينة.

ثار بركان جبل نيراجونجو آخر مرة في عام 2002.

وتم في ذلك الوقت تدمير الحمم لأجزاء كبيرة من جوما.

وقتل وقتها حوالي 250 شخصًا بعد انتشار الحمم وفقد 120 ألف شخص مساكنهم.