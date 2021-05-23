"ملخص معارك مصر" في كتاب مدير البحث العلمي بـ"آثار مصر العليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أهدى الدكتور حسن محمد جبر مدير البحث العلمي لمناطق آثار مصر العليا، كتابه الأخير "مدرسة أسوان الحربية نواة الجيش المصري الحديث"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبيرا عن تقديره لجهوده وتحديثه للجيش المصري وما قدمه الشهداء لمصرنا الحبيبة.

وأضاف الدكتور حسن جبر أن الكتاب هو أول مؤلف يتحدث عن أول مدرسة حربية بمصر وأفريقيا والوطن العربي والشرق الأوسط، والتي أنشأها محمد على بأسوان، واستعان في بدايتها بتجنيد السودانيين ليكونوا نواة للجيش المصري الحديث، وعندما فشلت المحاولة لجأ محمد علي باشا إلى فكرة تجنيد المصريين، وحقق بهم انتصارات متعددة.

أضاف الدكتور حسن أن اختيار أسوان جاء لموقعها الاستراتيجي، وملائمة مناخها للتدريب العسكري، وبعدها عن الفتن والصراعات ووسائل اللهو في القاهرة.

واختار محمد على، سليمان باشا الفرنساوي ليكون مديرا للمدرسة الحربية بأسوان.

كما اشتمل الكتاب على الحروب والمعارك التي خاضها الجيش المصري ضد الخلافة العثمانية، وانتصر فيها جميعا ما أجبر العثمانيين وجيوش أوروبا على تقدير ببطولة الجيش المصري.

وضم الكتاب ملحق خاص بالخرائط الحربية والمعارك التي خاضها الجيش المصري ضد الأتراك، وملحق صور نادرة لم تنشر من قبل لموضع وملحقات المدرسة الحربية.