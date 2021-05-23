أميركا: الدولة الفلسطينية «الحل الوحيد» للنزاع

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في واشنطن، أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل هي الحل الوحيد للنزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعياً إلى المساعدة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة المدمر.

وأوضح بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن، أنه طلب من الإسرائيليين وقف «الصدامات» بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة القدس، لكنه شدد على أن التزام الولايات المتحدة أمن إسرائيل لم يتغير.

وشكل حل الدولتين، دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب إسرائيل، محور عقود من الجهود الدبلوماسية الدولية الهادفة إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وشدد بايدن على حل الدولتين. وقال: إنه «الحل الوحيد» الممكن للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وفي الوقت نفسه أكد بايدن التزامه أمن إسرائيل وضرورة أن تعترف المنطقة «بشكل لا لبس فيه» بالدولة العبرية.

وقال الرئيس الأميركي: «لا تغيير في التزامي أمن إسرائيل.. نقطة على السطر، لا تغيير على الإطلاق». وأضاف: «إن التغيير هو أنّنا ما زلنا بحاجة إلى حلّ الدولتين، وهذا هو الحلّ الوحيد، الحلّ الوحيد». لكنه أكد في الوقت نفسه أنه «لن يكون هناك سلام» ما لم تعترف المنطقة «بشكل لا لبس فيه» بالدولة العبرية.

وجاءت تصريحات الرئيس الديمقراطي غداة توصّل إسرائيل والفصائل المسلّحة في قطاع غزّة، بوساطة مصرية، إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار أنهى 11 يوماً من القصف المتبادل بين الطرفين.

وكان بايدن رأى بعد إعلان وقف إطلاق النار الجمعة أن ذلك يمثّل «فرصة حقيقية» للتقدّم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وقال في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض: «أنا مقتنع بأنّ الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقّون على حدّ سواء العيش بأمان، والتمتّع بنفس المستوى من الحرية والازدهار والديمقراطية».

وأضاف: «ستواصل إدارتي جهودها الدبلوماسية المتكتّمة، ولكن الحازمة للتحرّك نحو تحقيق هذا الهدف».

من جهة أخرى، ذكر بايدن أنّه طلب من السلطات الإسرائيلية العمل على وقف الصدامات بين العرب واليهود في القدس، مندّداً بـ«المتطرّفين» من كلا الطرفين.

وفي القدس الشرقية المحتلّة، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، بعد أسبوعين على أحداث مشابهة كانت السبب في تفجّر المواجهات بين حركة «حماس» وإسرائيل. وشهدت القدس ومدن مختلطة في إسرائيل لأيام عدّة صدامات بين سكّان عرب وآخرين يهود، أشعل فتيلها خصوصاً احتمال صدور قرار قضائي بإخلاء منازل في حيّ الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة من سكّانها الفلسطينيين لمصلحة مستوطنين يهود.إلى ذلك، دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وشدد على الحاجة الفورية لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وأصدر المجلس، المؤلف من 15 دولة عضواً، بياناً جرى الاتفاق عليه بالإجماع، بعد عدم تمكنه من إصدار قرار خلال الصراع، بسبب معارضة الولايات المتحدة. وقالت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة: إنها أوقفت مساعيها لاستصدار قرار بشأن القضية.