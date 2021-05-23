السودان.. خلاف جديد يضرب قوى «الحرية والتغيير»

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

ضرب خلاف جديد قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، حيث هاجم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير حزب الأمة القومي أبرز أعضاء التحالف، واتهمه بتعطيل إصلاح الائتلاف وتكوين المجلس التشريعي، وذلك عقب اجتماع عقد بمقر حزب الأمة أمس الأول، صدر بعده بيان موقع باسم لجنة إصلاح الحرية والتغيير، وتم بعده إعلان سحب الثقة من المجلس المركزي، وطالب باستبدال المدنيين في مجلس السيادة بآخرين.

وأكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بعد اجتماع طارئ أمس، أن ما صدر عن اجتماع الجمعة يمثل حزب الأمة، الذي ظل يتردد ويعطل مسار إصلاح قوى الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى، على حساب المكونات الأخرى، وأنه طلب منحه 7 مقاعد في المجلس المركزي، وتمت الموافقة عليها، ثم عاد مرة أخرى مطالباً بعشرة مقاعد.