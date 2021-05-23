إثيوبيا تقدم 316 مليون شتلة أشجار إلى السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أديس أبابا (وكالات)

أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، أمس، عزم بلاده على تقديم 316 مليون شتلة من الأشجار إلى السودان ضمن مشروعها البصمة الخضراء الذي يستهدف زيادة الغطاء النباتي في إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي.

وأوضح بقلي، خلال تقديمه تنويراً للسفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بأديس أبابا، أن الحكومة الإثيوبية تخطط لتقديم نحو مليار شتلة من الأشجار لدول الجوار الإثيوبي منها 316 مليوناً للسودان.

ويرى مراقبون أن الخطوة تأتي لتخفيف التوتر بين البلدين خاصة في موضوع سد النهضة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي أطلق حملة لغرس 6 مليارات شتلة ضمن مشروع البصمة الخضراء في موسمه الثالث.

وتستهدف الحملة غرس 6 مليارات شتلة على مستوى البلاد خلال موسم الخريف لهذا العام، حيث يبدأ الموسم في يوليو من كل عام.

وقال آبي أحمد في كلمة له: «نطلق برنامج حملة غرس 6 مليارات شتلة ضمن برنامج البصمة الخضراء للعام 2021، وندرك أن الحياة الإثيوبية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأشجار والغابات».