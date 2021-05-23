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كورونا في فرنسا.. الإصابات تحافظ على انخفاض مستواها

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 56 دقيقة

في فرنسا

استقر متوسط الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا على مدى سبعة أيام عند مستوى يقل عن 14 ألفا لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت، انخفاضا من الذروة التي تجاوزت 42 ألف إصابة في منتصف أبريل نيسان عندما كانت البلاد في خضم ثالث عزل عام لها.

وبدأت فرنسا في تخفيف إغلاقها تدريجيا منذ بداية أيار وتأمل في رفع كل القيود الرئيسية بحلول نهاية حزيران.

وبدأت المقاهي والمطاعم في تقديم خدماتها في الهواء الطلق منذ يوم الأربعاء وتم تخفيف ساعتين من حظر التجول الليلي.

وانخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 إلى 19765

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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