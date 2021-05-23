شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تستهدف إقامة 188 مدرسة و317 مجمعا حكوميا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إحداث نقلة حضارية بالقرى الأكثر احتياجا في مصر على مدار الفترة الأخيرة، وقللت الفجوة بين المدن الجديدة والقرى الفقيرة بمختلف المحافظات، وتستهدف المبادرة إنشاء وإقامة عدد كبير من المشروعات والمجمعات والمدارس خلال الفترة المقبلة نستعرض منها فيما يلى:
- إقامة 188 مدرسة جديدة.
- صيانة 1227 مبنى تعليميا.
- تنفيذ 317 مجمعاً حكومياً على مستوى القرى المستهدفة.
- إنشاء ورفع كفاءة وإحلال 617 كوبري.
- رفع الكفاءة لنحو 2045 طريقاً بطول 1404 آلأف كم.
- تنفيذ 891 مركز شباب و 149 ملعبا.
- إنشاء وتجهيز 22 مستشفى.
- انشاء وتطوير ورفع كفاءة 1274 مركزا ووحدة صحية.
- إنشاء وتطوير 381 نقطة اسعاف.