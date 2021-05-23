شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تستهدف إقامة 188 مدرسة و317 مجمعا حكوميا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إحداث نقلة حضارية بالقرى الأكثر احتياجا في مصر على مدار الفترة الأخيرة، وقللت الفجوة بين المدن الجديدة والقرى الفقيرة بمختلف المحافظات، وتستهدف المبادرة إنشاء وإقامة عدد كبير من المشروعات والمجمعات والمدارس خلال الفترة المقبلة نستعرض منها فيما يلى: