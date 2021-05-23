شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الدولة المصرية حاضرة فى كل مكان يحتاج إليه العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا وجدنا خلال الزيارة لقطاع غزة أن هناك 15 ألف بيت فلسطيني يحتاج لإعادة تعمير وتأهيل، بجانب حوالي الفين بيت جرى تدميرها بالكامل، مؤكدا أن الإغاثة الآن تسبق الإعمار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حاضرة في كل مكان يحتاج إليه العرب، وكانت حاضرة من قبل فى السودان وليبيا.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة، إلى أن هناك الكثير من أهل الشر يشعرون بالضيق من مبادرة الرئيس السيسي لتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بأيادي مصرية، لأنهم كانوا من المستفيدين من التبرعات، مضيفا أنهم توجهوا لقطاع غزة بقافلة تضم أكثر من 80 شاحنة منذ يومين من شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الأحزاب، بجانب 130 شاحنة وصلت من صندوق تحيا مصر.