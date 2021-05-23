شكرا لقرائتكم خبر عن 36 ساعة لنواب تنسيقية شباب الأحزاب على الحدود المصرية الفلسطينية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير مصور عن كواليس الـ 36 ساعة لنواب التنسيقية التى قضوها خلال قيادة أكبر قافلة غذائية وطبية أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الفلسطيني، لمساندتهم في الصمود أمام ما يواجهونه من ضربات تشنها قوات الاحتلال.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكدت من قبل أن القافلة انطلقت من القاهرة الجديدة وفي مقدمتها نواب وأعضاء مثلوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و نور الشيوخ و رامي عبد الخالق عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووصلت ظهر أمس الجمعة، إلى معبر رفح الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية، وكان في استقبال وفد التنسيقية القائد للقافلة التي اشترك في تجهيزها أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من نواب وقيادات تنفيذية للمحافظة، وعدد من المسئولين بالهلال الأحمر الفلسطيني.