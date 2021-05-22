شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تفرض قيودا جديدة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت ماليزيا اليوم السبت، تفاصيل عن مزيد من القيود على تنقل الأشخاص لاحتواء ارتفاع قياسي في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن السلطات أنه لن يتم السماح للمتاجر والشركات بالعمل إلا من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء كل يوم اعتبارا من 25 مايو.

وسيعمل نحو 80% من الموظفين الحكوميين و40% من موظفي القطاع الخاص من منازلهم، وتؤثر هذه الخطوة على ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين موظف.

وسيتم إغلاق الأماكن المعرضة للخطر على الفور ويقتصر استخدام وسائل النقل العام على 50 بالمائة من طاقتها.

وتعد هذه التحركات محاولة لكبح ارتفاع مستوى الإصابات دون إخراج التعافي الاقتصادي في البلاد عن مساره.