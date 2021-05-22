شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من 14 ألفا.. استقرار إصابات كورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر متوسط الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا على مدى سبعة أيام عند مستوى يقل عن 14 ألفا لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت، انخفاضا من الذروة التي تجاوزت 42 ألف إصابة في منتصف أبريل عندما كانت البلاد في خضم ثالث عزل عام لها.

وبدأت فرنسا في تخفيف إغلاقها تدريجيا منذ بداية مايو وتأمل في رفع جميع القيود الرئيسة بحلول نهاية يونيو.

وبدأت المقاهي والمطاعم في تقديم خدماتها في الهواء الطلق منذ يوم الأربعاء وتم تخفيف ساعتين من حظر التجول الليلي.

وانخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 إلى 19765 ليتراجع إلى أقل من 20 ألفا لأول مرة منذ 27 أكتوبر.

وسُجلت 89 حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 108526، في ثامن أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم لكن متوسط عدد حالات الوفاة اليومية الجديدة على مدى سبعة أيام انخفض إلى 142 وهو أدنى مستوى منذ 20 أكتوبر.