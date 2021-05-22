ميسي يكسر رقم أسطورتي ريال مدريد

وحسب شبكة "سكواكا" العالمية للإحصائيات، فقد حصد ميسي جائزة "البيتشيتشي" كهداف للدوري الإسباني للموسم الخامس على التوالي برصيد 30 هدفا.

وأضافت الشبكة أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ "الليغا" يفوز بلقب الهداف في 5 مواسم متتالية، حيث تجاوز أسطورتي ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو وهوغو سانشيز برصيد 4 مرات لكل منهما.



كما أصبح ميسي أكثر لاعب تتويجا بلقب الهداف في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 8 مرات، متفوقا على غيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ الذي أحرز لقب الهداف 7 مرات.

يذكر أن أتلتيكو مدريد توج بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2014 والـ11 في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد بنتيجة 2-1، وجاء جاره الريال وصيفا، فيما حل برشلونة في المركز الثالث.