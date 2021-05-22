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توقيف 200 شخص خلال مظاهرات محظورة في برلين

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أوقفت الشرطة الألمانية اليوم السبت نحو 200 شخص أثناء مظاهرة احتجاجية غير مرخصة في العاصمة برلين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة Der Tagesspiel أن نصف المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات مناهضة للقيود المفروضة بسبب جائحة ، تم توقيفهم بسبب انتهاكهم للاحتياطات الصحية.

ووردت سابقا تقارير بأن السلطات الأمنية والقضائية حظرت إجراء مظاهرات احتجاجية في وسط برلين، بما فيها تجمع لمناهضي قيود "كوفيد-19" كان منظموه يخططون لإجرائه قرب بوابة براندنبورغ الشهيرة، بمشاركة 16 ألف شخص.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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